اتحاد الدراجات يكرّم أصحاب الإنجازات

كرّم اتحاد الدراجات، أول من أمس، أصحاب الإنجازات خلال الموسم الماضي في حفل سنوي نظمه في نادي الشارقة للشطرنج، وذلك بعد عام مليء بالإنجازات العربية والخليجية والآسيوية على مستوى المنتخبات. حضر الحفل رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبه، ونائباه: محمد سند القبيسي، وخليفة بن عمير، وعضو مجلس الإدارة حارب العلي، وعدد كبير من مسؤولي الأندية والمجالس الرياضية في الإمارات. وتم خلال الحفل تكريم الأبطال والفرق في مستويي الفرقي والفردي، حيث فاز فريق شرطة دبي بلقب بطل الدوري للترتيب العام فرق الهواة المواطنين، كما فاز نادي أبوظبي بدرع التفوق الرياضي العام عن الموسم الرياضي، وسيطر نجوم شباب الأهلي والمنتخب الوطني على المراكز الأولى في الجوائز الفردية وهم: أحمد المنصوري، سيف معيوف، بول غريغا، عبدالله جاسم، محمد المنصوري، إضافة إلى صفية الصايغ من فريق الإمارات في فئة السيدات.