منتخب السباحة يستعد للمشاركة في دورة الألعاب العربية

يواصل منتخب السباحة استعداده للمشاركة في دورة الألعاب العربية المقررة في الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو المقبل.

وأعلنت لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة مشاركة ثلاثة سباحين في دورة الألعاب العربية هم: سالم غالب، عمر الحمادي، يوسف الشامسي، وتضم البعثة مروان الحتاوي مدرباً، وعبدالواحد محمد عبدالله إدارياً، وخالد الدسوقي مدرب لياقة.

وعقب انتهاء البطولة يشارك المنتخب في بطولة العالم للسباحة باليابان، وتشهد مشاركة يوسف المطروشي.

من جهته، أكد مدرب المنتخب الوطني مروان حافظ، لـ«الإمارات اليوم»، أن المنتخب يواصل التدريبات في نادي الوصل استعداداً للمشاركة العربية، حيث يتدرب السباحون فترتين يومياً قبل خوض دورة الألعاب العربية، وهناك اهتمام كبير من السباحين ومواظبة في التدريبات وعدم الغياب، رغبةً منهم في تمثيل المنتخب بالشكل اللائق.

وأشار إلى الدور الكبير الذي يقوم به السباح سالم غالب في رفع معدل تدريباته ولياقته طوال العامين الماضيين، وكانت نتيجته الفوز بجائزة نموذج دبي للتفوق الرياضي عن العام الماضي كأفضل لاعب ناشئ بالألعاب الفردية في دبي.