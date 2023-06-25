10 لاعبين استغنى عنهم تشيلسي وندم كثيراً

لا يصبر فريق تشيلسي الإنجليزي أبداً على المواهب الشابة، أو حتى الصاعدة من أكاديمية النادي، ما جعله في مرمى النيران في عدم قدرته على إيجاد فرصة المشاركة لجميع اللاعبين الذين يتعاقد معهم، وفي ظل هذه الأزمة يجد نفسه يتخلى عن لاعبين يصبحون جواهر ثمينة ويحققون النجاح عقب خروجهم من قلعة «ستامفورد بريدج».

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز 10 لاعبين استغنى عنهم النادي اللندني وندم على رحيلهم لاحقاً.. أبرزهم النجم المصري محمد صلاح، الذي تعملق مع فيورنتينا وروما الإيطاليين، ثم بني تاريخاً في الدوري الإنجليزي مع ليفربول.

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