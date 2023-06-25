الجابري: واثق بعودة دبا الفجيرة إلى «المحترفين»

كشف لاعب الفريق الأول لنادي دبا الفجيرة، المقيم العماني فارس الجابري، عن طموحه بإعادة فريقه الجديد دبا الفجيرة إلى مصاف أندية دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أنه واثق بتحقيق ذلك.

وكان دبا الفجيرة قد أعلن في حسابه على «تويتر» التعاقد مع اللاعب فارس الجابري بعقد يمتد لموسم واحد، قادماً من نادي العربي لتمثيله في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى.

وقال الجابري لـ«الإمارات اليوم»: «أنا ذاهب إلى دبا الفجيرة لغرض الصعود معه للعب في دوري أدنوك للمحترفين، وسعيد بالانضمام لصفوف (النواخذة)، وطموحي تحقيق أفضل الانتصارات في صفوفه».