شباب الأهلي يجدد لأحمد جميل والأوزبكي جانييف

أعلن نادي شباب الأهلي تجديد عقد نجمه الدولي أحمد جميل، واللاعب الأوزبكي عزيز جانييف الذي أسهم في حصول الفريق على درع دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي.

وكتب حساب النادي الرسمي في موقع «تويتر»: «شركة شباب الأهلي لكرة القدم تجدد عقد المدافع الدولي أحمد جميل، وذلك في إطار دعم واستقرار الفريق، بشراكة استراتيجية مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة»، كما أعلن شباب الأهلي التعاقد مع جانييف.

من جهة أخرى، واصلت إدارة «الفرسان» احتفالات الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين، حيث استضاف مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك حسين سجواني، في منزله، أمس، الفريق الأول في نادي شباب الأهلي احتفالاً بتتويجه بدرع بطولة دوري أدنوك المحترفين لكرة القدم، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي اللواء طلال الشنقيطي.