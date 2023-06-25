مصفوت يستعد لدوري «الهواة» في صربيا

كشف مدرب مصفوت، الجزائري فؤاد بومضيل، أن مجلس إدارة النادي اعتمد تنظيم معسكر تدريبي خارجي للفريق سيقام في صربيا استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، مقدماً الشكر والتقدير إلى إدارة النادي لتوفيرها كل سُبل الاستعداد البدني والفني الأمثل لموسم يليق بالفريق بعد نجاحه بتحقيق المركز الرابع في الموسم الماضي. وقال بومضيل لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع إلى الحفاظ على إنجاز الموسم الماضي أو تحسينه، والوجود بين أفضل فرق الدوري في الموسم الجديد، وهو طموح سنعمل على تحقيقه بقوة».

وتابع: «المعسكر الخارجي سيكون في صربيا، بينما ستدشن التدريبات في 15 يوليو المقبل، ونتطلع إلى خوض ثماني مباريات ودية في المعسكر».