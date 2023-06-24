«هاتريك» يغازل خيول الإمارات بـ «جوبيلي ستيكس» في ختام «رويال آسكوت» اليوم

يدفع ملاك الإمارات، باثنين من صفوة جياد السرعة لمسافة 1200 متر عشبي، بطموح حصد الـ«هاتريك» والانتصار الثالث على التوالي في سباق «كوين إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً والمصنف ضمن سلسلة سباقات «الأبطال البريطاني»، ويجري اليوم في ختام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي البريطاني العريق، الذي استهل منذ الثلاثاء الماضي نسخته 312، ويُعد درة سباقات المضامير العشبية على الساحة الدولية.

ويحمل السباق في نسخة 2023 إضافة اسم الملكة إليزابيث الثانية تخليداً لملكة بريطانيا الراحلة، ليصبح المسمى الجديد للسباق «كوين إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس».

واجتذب اليوم الختامي للمهرجان، بأشواطه السبعة، 15 من خيرة الجياد الإماراتية، يتقدمها الثنائي المكون من «السهيل» بشعار «غودولفين» وإشراف شارلي آبلبي، و«إماراتي أنا» المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب كيفين ريان، الطامحين في الشوط الثالث والرئيس لليوم الختامي، إهداء ملاك الإمارات الانتصار الثالث على التوالي «جوبيلي ستيكس»، بعد تتويج «دريم أوف دريمز» لمالكه سعيد سهيل باللقب عام 2021، و«نافال كراون» بشعار «غودولفين» في نسخة العام الماضي.

ويسعى «السهيل» في افتتاح موسمه الأوروبي لتحقيق لقبه الأول في سباقات الفئة الأولى، بعد أداء لافت له في موسم الشتاء بدبي، استهله مطلع هذا العام بالفوز في سباق «قلعة الفهيدي» لخيول الفئة الثانية «جروب2» ضمن سلسلة سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، وعززها بالفوز في سباق رأس الخور الذي أقيم ضمن الفئة المشروطة، واختتم مشاركته بتحقيق المركز الثالث في سباق «القوز سبرنت» لخيول الفئة الأولى «جروب1» مارس الماضي في أمسية كأس دبي العالمي.

بدوره يرفع جواد السنوات

السبع «إماراتي أنا» راية التحدي، للصعود مجدداً إلى منصات التتويج، مستنداً إلى أدائه الرفيع في مشاركاته الأخيرة، من بينها تحقيقه نوفمبر العام الماضي المركز الثاني في سباق «بريدرز كب تيرف سبرنت» الأميركي الشهير.

وتصطدم الطموحات الإماراتية في سباق «كوين إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس» بتواجد محفل قوي من الخيول الفائزة في سباقات الفئة الأولى، أبرزها الجواد «كيلروس» بشعار «مارك شان» وإشراف المدرب رالف بيكيت، الفائز في سباق «بريتش شامبيون سبرنت ستيكس» في ختام موسم الأبطال البريطاني أكتوبر العام الماضي على مضمار «آسكوت».

كما يدخل دائرة المنافسة على اللقب الفرس «هايفيلد برينس» بشعار «مؤسسة تراينيز هاوس إنتيربرايز» وإشراف المدرب جون كوين، التي سجلت العام الماضي ثلاثة انتصارات متتالية في الفئة الأولى، بالإضافة إلى الجواد «ويلنغتون» بإشراف المدرب ريتشارد غيبسون الفائز في مسيرته بأربعة سباقات من الفئة الأولى وجميعها جاءت على مضمار «شانتين» في هونغ كونغ.