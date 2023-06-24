نيمار: نريد أنشيلوتي في البرازيل

تحدث نجم كرة القدم البرازيلي نيمار عن احتمال وصول الإيطالي كارلو أنشيلوتي على رأس «سيليساو» ورغبته في الدفاع مرة أخرى عن قميص نادي سانتوس الذي تدرج في صفوفه، خلال حدث أقامه في برايا غراندي بالقرب من سانتوس.

وفي مقابلة استمرت 10 دقائق لقناة «باندسبورتس» البرازيلية على هامش مزاد نظمته مؤسسته، تطرق مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي البالغ 31 عاماً إلى غيابه عن الملاعب لفترة طويلة منذ الجراحة التي خضع لها في كاحله في 10 مارس.

وقال نيمار «إنه لأمر مروع أن تُحرم من المباريات، أن تُصاب. أحب أن ألعب كثيراً، أن أكون في الملعب. عندما لا تكون هذه هي الحال أثناء مباراة، يكون الأمر صعباً بالفعل. لذا تخيلوا أن يدوم ذلك بين أربعة إلى خمسة أشهر! مريع. أفتقده. لقد ولدت من أجل هذا، لألعب كرة القدم».

وضمن السياق ذاته، وعن مستقبله مع منتخب بلاده، أقرّ المهاجم صاحب 77 هدفاً في 124 مباراة دولية بأنه يود أن يكون حاضراً في مونديال 2026 بينما يتمنى أن يتولى زمام الأمور الفنية أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني الحالي، المقرر وصوله في يونيو 2024.

وقال «هي الخطة الأولى للمنتخب الوطني، يريد الرئيس (إيدنالدو رودريغيس) الاعتماد عليه ونحن، اللاعبين، نريده أيضاً. بالنسبة لي، لفيني (فينيسيوس جونيور) و(إيدر) ميليتاو... نحن نعرفه بالفعل، ونعرف عظمته. سيكون وجوده في الفريق أمراً مهماً للغاية. لكن لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن. نأمل في أن ينضم إلى المنتخب الوطني في نهاية عقده مع النادي الملكي». وكان الاتحاد البرازيلي للعبة أشار في وقت سابق إلى أنه مستعد لانتظار انتهاء عقد أنشيلوتي مع نادي العاصمة مدريد في عام 2024 للتعاقد معه للإشراف على بطل العالم خمس مرات، على أن يتولى مدرب موقت زمام المهام الفنية في هذه الفترة.