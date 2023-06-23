دبا الحصن يتعاقد مع 9 لاعبين دفعة واحدة

أعلن دبا الحصن عن تعاقده مع تسعة لاعبين لتمثيل الفريق الأول في دوري الدرجة الأولى في أضخم صفقة تعاقدات تشهدها أندية الهواة تمهيداً للمنافسات المقبلة.

ورحب النادي باللاعبين: جاسم النقبي، والبرازيلي جواو فيتور، ومواطنه موريس كارلوسو، وحارسَي المرمى سالم اليحيائي وسهيل الشامسي، وأحمد المطوع، وحسن الشاعر، وأحمد الظنحاني، وأحمد الظهوري، الأمر الذي يكشف عن حجم الاستعدادات المبكرة للنادي لاستعادة حظوظه بالمنافسة على الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين.