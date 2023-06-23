لجنة

يشهد اتحاد لعبة جماعية تغييرات جديدة من بينها إجراء تعديلات في رئاسة إحدى اللجان المهمة في الاتحاد المعني وتم ترشيح شخصية قانونية لتولي رئاسة اللجنة المعنية.

مدرب

عقد مدرب أجنبي في أحد أندية دوري المحترفين اجتماعاً مع مسؤول بارز في شركة كرة القدم واتفقا على تأمين كل الاحتياجات الخاصة بالفريق خلال الموسم الجديد، ومنح المسؤول البارز مدرب الفريق الضوء الأخضر بخصوص الاستغناء عن لاعبين أجانب والتعاقد مع بدلاء لهم.

فجوة

حددت إدارة نادٍ بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم متحدثاً إعلامياً للتواصل مع الإعلاميين وتزويدهم بالأخبار وأبرز مستجدات النادي، لكنه لا يجيب على هاتفه، ما سبب فجوة بين النادي ووسائل الإعلام خلال الفترة الماضية.