دبا الحصن يتعاقد مع النيجيري جوكو بوكا

أعلن نادي دبا الحصن عبر موقعه الرسمي عن تعاقده مع اللاعب النيجيري جوكو بوكا أوناه، قادماً من نادي مصفوت، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

حضر توقيع العقد الأمين العام للنادي علي محمد بن يعروف.

ويبلغ اللاعب جوكو بوكا أوناه 23 سنة، وسبق له تمثيل ناديي النصر والعروبة أيضاً.

ويجيد اللاعب اللعب في الكثير من المراكز إلا أنه تألق الموسم الماضي في مركز الظهير الأيسر.

يذكر أن دبا الحصن أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى بعد منافسته لفريقي حتا والإمارات على خطف إحدى بطاقتي التأهل لدوري المحترفين.