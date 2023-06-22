الشارقة يستضيف باشوندارا بنغلاديش في الملحق«الآسيوي»

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً، مواعيد مواجهات الأدوار التمهيدية لدوري أبطال آسيا للأندية وكأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024، إذ سيستضيف نادي الشارقة نظيره فريق باشوندارا كينغز البنغلاديشي، وسيتأهل الفائز منهما لملاقاة فريق تراكتور الإيراني يوم 22 من الشهر ذاته. وقال نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر «تويتر» إن الفريق الأول يستضيف فريق باشوندارا من بنغلاديش يوم 15 أغسطس المقبل، ضمن مواجهة الدور التمهيدي المؤهل لملاقاة فريق تراكتور الإيراني في الدور الإقصائي لبلوغ دور المجموعات من منافسات دوري أبطال آسيا.

يذكر أن الشارقة حصل في الموسم المنصرم على لقب كأس رئيس الدولة، بجانب حصوله على لقبي كأس السوبر الإماراتي وكأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي).