فريق أبوظبي للشراع يبحر نحو البحرين

تغادر بعثة فريق أبوظبي للشراع الحديث، اليوم، إلى البحرين للمشاركة في النسخة الـ29 من بطولة البارح الدولية للإبحار الشراعي، التي تنطلق غداً بمشاركة 54 بحاراً من سبع دول عربية.

وتشهد البطولة منافسة كبيرة وقوية للنخبة الأفضل والبحارة من دول الإمارات، عُمان، البحرين، قطر، الكويت، تونس والمغرب للمنافسة على أربع فئات للبطولة هي: (إلكا 4)، (إلكا 6)، (إلكا 7)، و(الأوبتيمست).

وتضم بعثة فريق أبوظبي كلاً من: سيف الزعابي وخليفة أحمد الرميثي ومايد العلي ومدية النيادي في فئة (الأوبتيمست)، وضحى البشر وعثمان الحمادي ومحمد الحمادي وكاميليا القبيسي ومروة الحمادي وعبدالله الحمادي ومحمد المرزوقي وحمزة آل علي في فئات (الإلكا).