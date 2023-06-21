كأس العالم المصغرة.. الإمارات بمجموعة كازاخستان وغانا والهند

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة، التي سحبت أمس بفندق موفينبيك في رأس الخيمة، بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، عن وجود المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب كازاخستان وغانا والهند، وستقام المنافسات خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى الرابع من نوفمبر المقبلين.

وضمت المجموعة الثانية المكسيك وغواتيمالا وجورجيا وإيرلندا، وجمعت الثالثة منتخبات التشيك وأوكرانيا وإسرائيل وتايلاند، والمجموعة الرابعة رومانيا وأميركا وإسبانيا ولبنان، والخامسة البرازيل وبلغاريا والمونتينيغرو واليابان، والسادسة سلوفاكيا وفرنسا وإنجلترا وألبانيا، والسابعة أذريبيجان وتونس ومصر والعراق، والثامنة هنغاريا وصربيا وليبيا والبرتغال.

وحضر القرعة الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة راكي فيليبس، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة فيليب جودا، وعدد من القيادات المجتمعية والرياضية في الدولة.

ونقل رئيس الاتحاد الدولي فيليب جودا تحيات وشكر المكتب التنفيذي للأسرة الرياضية في الإمارات، مقدماً الشكر لاستضافة البطولة في رأس الخيمة، مشيراً إلى أنها تقام للمرة الأولى في الإمارات والشرق الأوسط، ما يمنحها خصوصية مميزة.

وسيشارك في البطولة 32 منتخباً، تم توزيعها في على ثماني مجموعات، ضمت كل واحدة منها أربعة منتخبات.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للعبة، التشيكي فيليب جودا، لـ«الإمارات اليوم»: «حضرنا إلى الإمارات بهدف نشر اللعبة في الشرق الأوسط، ونتطلع إلى انتشارها، وأرى أن البطولة ستنجح بشكل كبير بسبب قوة السياحة في الإمارات، ورأس الخيمة على وجه الخصوص، التي ستستضيف البطولة»، مضيفاً أن «الفرق الـ32 المشاركة في البطولة تأهلت عن تصفيات قارية أفرزت أقوى المنتخبات، وستكون لدينا خطة مميزة لإظهار البطولة بشكل مميز، بالتنسيق مع هيئة رأس الخيمة للسياحة».

• 32 منتخباً تم توزيعها في على ثماني مجموعات في كأس العالم لكرة القدم المصغرة.