دبي تمنح «رجال أميركا» و«سيدات هولندا» لقب مونديال سلة الكراسي

انتزع منتخبا «أميركا للرجال» و«هولندا للسيدات» لقبي بطولة العالم لسلة الكراسي المتحركة، بفوزهما، أمس، في المباراة النهائية للنسخة الـ14 للرجال، والتاسعة للسيدات، بعد فوز المنتخب الأميركي على نظيره البريطاني «حامل اللقب» بفارق نقطة واحدة (67-66)، والهولندي على حساب الصيني (57-34)، وذلك في ختام البطولة التي أقيمت منذ التاسع من الشهر الجاري، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، واستضافتها ملاعب مركز دبي التجاري.

كما شهد اليوم الختامي انتزاع المنتخب الإيراني الميدالية البرونزية لمنافسات الرجال بفوزه على نظيره الهولندي بنتيجة (72-54)، فيما ذهبت برونزية منافسات السيدات لمصلحة المنتخب الأميركي بفوزه على سيدات ألمانيا بواقع (57-42).

وحضر المباراة النهائية والتتويج مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي حصة بوحميد، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ثاني جمعة بالرقاد، ونائب رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم عبدالكريم جلفار، ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ومدير البطولة ماجد العصيمي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة أولف ميهرينس، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، ورئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة اللواء إسماعيل القرقاوي، وعدد كبير من الشخصيات الرياضية.

وأضاف المنتخب الأميركي، بفوزه في نهائي دبي، رقماً قياسياً جديداً على صعيد أكثر المنتخبات تتويجاً بـ«مونديال» سلة الكراسي للرجال، بعد تتويجه أعوام (1979 و1983 و1986 و1995 و1998 و2002)، فيما احتفظ المنتخب الهولندي للسيدات بلقب كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي بعد نسخة 2018، لتدخل الهولنديات في شراكة مع المنتخب الأميركي على صعيد ثاني أكثر منتخبات السيدات تتويجاً بالمونديال، بعد أن حققت الأميركيات اللقب عامي 1990 و2010، وليتأخر كلا المنتخبين بفارق الثلاثة ألقاب عن حاملات الرقم القياسي المنتخب الكندي المتوج أعوام 1994 و1998 و2002 و2006 و2014.

وفرّط المنتخب البريطاني في إنهاء الشوط الأول متفوقاً على نظيره الأميركي بفارق 11 نقطة وبنتيجة (43-32)، بعد أن نجح لاعبو المنتخب الأميركي مع انطلاق الشوط الثاني في استعادة اتزانه، ونجاحه في حسم المباراة في فترتها الثالثة بنيل لاعبي أميركا الأفضلية بنتيجة الربع الثالث بواقع (19-7)، وذلك بعد أن انتهى الربع الرابع والأخير بالتعادل (16-16).

ويدين المنتخب الأميركي بانتصاره في النهائي لتألق لاعب ارتكاز الفريق براين بيل بتسجيله 18 نقطة، بجانب مساهماته الدفاعية على صعيد التقاط الكرة المرتدة عن السلة (ريباوند)، التي حققها بيل في ثماني مناسبات.

بدورهن، لم تجد لاعبات هولندا صعوبة في بسط إيقاعهن على مجريات لقاء الصين، وانعكس على نيل الهولنديات الأفضلية المطلقة من حيث الأداء والنتيجة على المراحل الأربع للمباراة، بواقع (16-5 و15-12 و16-9 و10-8)، وذلك بتألق كل من الثنائي ماريسكا بيجير بتسجيلها 22 نقطة، وزميلتها وصانعة ألعاب المنتخب الهولندي بي كارمير، التي أسهمت بخمس تمريرات حاسمة لزميلاتها، بجانب تألقها على صعيد الـ(ريباوند) في 10 مناسبات.

• منتخب أميركا للرجال هزم بريطانيا بفارق نقطة واحدة.