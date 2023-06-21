البلوشي مدرباً لمنتخبي الشباب والناشئين لكرة اليد

اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، أمس، توصية لجنة المنتخبات الوطنية، بتكليف المدرب الدولي الإماراتي خالد أحمد البلوشي، مهمة المدير الفني لمنتخبي الشباب والناشئين، بجانب شغله مهام المدرب المساعد للمنتخب الوطني للرجال. واستهل البلوشي مسيرته في عالم التدريب عام 2008، قبل أن يتولى في 2014 الإدارة الفنية لفريق شباب الأهلي، كما ارتبط اسمه مع المنتخب الوطني للرجال بين عامي 2017 و2020، وخاض تجاربه الأخير بتوليه تدريب رجال الوصل منذ 2021 في تجربة امتدت حتى الشهر الماضي.