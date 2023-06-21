«جودو الإمارات» يشارك في «أولان باتار غراند سلام»

استأنف المنتخب الأول للجودو تدريباته بمقر إقامته المؤقتة في كازاخستان، فور انتهاء بطولة آستانا غراند سلام للجودو لعام 2023 التي اختتمت أخيراً في المدينة الكازاخية آستانا.

وأعلن الجهاز الفني واللاعبون جاهزيتهم للمشاركة في بطولة أولان باتار غراند سلام للجودو التي ستقام في منغوليا خلال الفترة من 23 - 25 الجاري، ضمن بطولات الاتحاد الدولي الأربع الكبرى.

وسيشارك المنتخب في بطولة أولان باتار غراند سلام بلاعبة واحدة في وزن 57 كغم، ولاعب واحد في منافسات وزن تحت 66 كغم، للاستفادة من الاحتكاك القوي واكتساب الخبرة الدولية.