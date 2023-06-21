بن شرقي يقترب من الزمالك

كشفت تقارير إعلامية في مصر أن لاعب الجزيرة، المغربي أشرف بن شرقي، وافق بشكل مبدئي على العودة لنادي الزمالك، الذي أجرى مسؤولوه مفاوضات معه في الأيام الماضية، لارتداء القميص الأبيض من جديد.

وقال الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة «أون سبورت» المصرية، إن إدارة الزمالك حصلت على موافقة بن شرقي للعودة، لكنه اشترط لإتمام الاتفاق أن يقوم نادي الجزيرة بإنهاء التعاقد الذي مازال متبقياً فيه موسم، أو يتم الاتفاق بين اللاعب ونادي الجزيرة على الانفصال بالتراضي.

وأضاف الإعلامي المصري، وفق ما قاله عن مصادر وصفها بالرسمية داخل النادي، أن بن شرقي وعد مسؤولي الزمالك بأنه لن يلعب لأي نادٍ آخر غير الزمالك في حال رحل عن الجزيرة.