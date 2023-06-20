سلطان العويس مهندس بناء يتألق في بطولة الجوجيتسو بدبي (فيديو)

أضاف البطل الإماراتي ومهندس البناء سلطان العويس ذهبية جديدة إلى سجله في الجوجيتسو بعد فوزه بالمركز الأول عن فئة وزن ٦٢ كيلوغرام للحزام الأسود في البطولة الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو للبدلة في دبي، مؤكدًا مرة أخرى مهاراته العالية وقدرته على تحقيق أهدافه بالعمل الجاد والمتواصل.

وأعرب سلطان العويس عن فخره وسعادته بالفوز بالميدالية الذهبية، مؤكداً أهمية تكثيف التدريبات والمثابرة في التمرين لتحقيق النجاح في الجوجيتسو.

وكشف العويس عن مشاركته في معسكر تدريبي خارجي في النرويج، خلال فترة إجازته المهنية، حيث يشارك في هذا المعسكر مع زملائه اللاعبين، وسيتاح لهم فرصة التدرب مع مدربين محترفين ومتخصصين في الجوجيتسو، ويهدف هذا المعسكر إلى تحسين مستواهم وزيادة مستوى الاستعداد البدني والتكتيكي للتحديات المقبلة في البطولات القادمة.

أضاف البطل الإماراتي ومهندس البناء سلطان العويس ذهبية جديدة إلى سجله في الجوجيتسو بعد فوزه بوزن 62 كيلوغرام للحزام الأسود في البطولة الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو للبدلة في دبي.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/1d5z5x8YF9 — الإمارات اليوم - الرياضة (@EAY_Sports) June 20, 2023