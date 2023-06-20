البطائح يعلن ضم الصفقة الصيفية الثالثة

أعلن نادي البطائح رسمياً عن ضم الصفقة الصيفية الثالثة بالتعاقد مع اللاعب سالم علي الحمادي في صفقة انتقال حر.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل الخاصة بالصفقة الجديدة مكتفياً بنشر صورة ترحيب باللاعب عبر حسابه على «تويتر».

وكان البطائح قد نجح في تمديد إعارة حارس مرماه زايد الحمادي من نادي الوحدة لمدة موسم واحد.

وعاد النادي وحصل على خدمات لاعب الوحدة الشاب إسماعيل الزعابي في صفقة انتقال حر.

وتواصل شركة كرة القدم مشاوراتها مع المدرب الروماني راديو، للاتفاق على المراكز التي يحتاج إليها الفريق قبل بدء فترة الإعداد المقررة في يوليو المقبل.