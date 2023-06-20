إغراء

دخل مسؤولان إداريان في أحد أندية دوري المحترفين في مفاوضات جادة مع لاعب صاعد من نادٍ منافس لاغرائه بالانتقال إلى صفوف الفريق خلال الموسم الجديد، خصوصاً أن هذا اللاعب برز بشكل مميز مع فريقه الحالي.

حارس

كشف وكيل أعمال حارس مرمى بأحد أندية دوري المحترفين، أن المفاوضات بين الحارس والنادي قطعت شوطاً كبيراً وتبقى فقط الاتفاق على مدة العقد التي يريدها اللاعب لأكثر من ثلاثة مواسم.

انتقاد

انتقد مغردون لأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين قرارات شركة كرة القدم بالاستغناء عن سبعة لاعبين دفعة واحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية دون القيام بإبرام أي صفقة جديدة، سواء على مستوى المحليين أو الأجانب.