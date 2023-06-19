حكم إماراتي يدير نهائي " غرب آسيا "بين العراق وإيران

عينت لجنة الحكام في بطولة غرب آسيا الرابعة للمنتخبات لكرة القدم تحت 23 سنة حكم الساحة الدولي الإماراتي سلطان محمد صالح لإدارة المباراة النهائية بين منتخبي العراق وإيران، المقرر إقامتها يوم غد ,الثلاثاء على ملعب المدينة الدولي في العاصمة العراقية بغداد.

وأعلن اتحاد الكرة على صفحته الرسمية عبر توتير" أن طاقم تحكيم المباراة النهائية يضم كلا من الحكمين السعودي سعد السبيعي والسوري محمد السيد بجانب السعودي فيصل البلوي حكما رابعا.

يذكر أن سلطان محمد صالح كان قد قد أدار المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي عُمان ولبنان، ثم تعيينه حكماً رابعاً ضمن طاقم حكام مباراة اليمن ولبنان في مباريات دور المجموعات في حين شارك الحكم الدولي ياسر سبيل المرشدي مساعدا أول في ذات المباراتين، بالإضافة لمشاركته ضمن طاقم حكام مباراة عُمان والعراق التي أقيمت أمس الأحد في الدور نصف النهائي للبطولة.