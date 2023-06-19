الحساني: الذيد يستعد للموسم الجديد في تركيا

كشف مدرب الفريق الأول لنادي الذيد، جمال الحساني، أن معسكر الفريق الأول سيقام في تركيا استعداداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن الفحوص الطبية ستقام في مقر النادي خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليو المقبل، على ان تنطلق التدريبات الرسمية يوم 20 من يوليو. وتابع: «المعسكر التدريبي سيكون مطلع شهر أغسطس ويستمر لمدة 20 يوماً، وسيشهد خوض ست مباريات ودية». وعن الجهود الحالية للجهازين الفني والإداري، أوضح أنها تقتصر على تجديد عقود بعض اللاعبين الأساسيين، بينما سيتم إجراء التعاقدات الجديدة على متسوى المواطنين والأجانب في وقت لاحق، مبيناً أنه تتم حالياً دراسة وتحليل إمكانات عدد من اللاعبين.