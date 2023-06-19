«برنامج علاج» يحرم مدافع عجمان من رحلة إسبانيا

حرم برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له مدافع عجمان، وليد اليماحي، في مركز «فيفا» بدبي، اللاعب من مرافقة زميله في الفريق نفسه، بلال يوسف، والذي توجه أول من أمس، إلى إسبانيا لقضاء إجازته الصيفية، وكان مقرراً أن يكون برفقته في تلك الرحلة.

وكان وليد اليماحي قد تعرّض لإصابة قوية في الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين أمام فريق العين، وفرضت عليه الغياب عن الملاعب حتى نهاية الموسم المنصرم.

وأكد اللاعب لـ«الإمارات اليوم» أنه يواصل تريبات العلاج الطبيعي والتأهيل، التي من المقرر أن تستمر حتى شهر أغسطس المقبل، في انتظار التقرير الطبي النهائي بعد أسبوع، لتحديد الموعد الرسمي للانضمام للتدريبات الجماعية لفريقه خلال فترة الإعداد التي تنطلق الشهر المقبل.