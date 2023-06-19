اتحاد الكرة و«فيفا» يشاركان في تأهيل حكام الصالات

أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات تنظيم الدورة الدولية للحكام في أغسطس المقبل، بمشاركة خبير متخصص من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتقام الدورة بهدف تأهيل الحكام قبل انطلاق الموسم الجديد. وأكد عضو اللجنة المدير الفني المشرف العام على الحكام، الدكتور عبدالله الشحي، أن وجود خطة تستهدف اجتذاب العديد من العناصر التحكيمية، خصوصاً مع الرغبة الكبيرة في وجود الكفاءات الإماراتية في اللعبة، حيث وصل العدد إلى نحو 31 حكماً من الجنسين، من بينهم ثلاثة دوليين.

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