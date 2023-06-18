ماذا يريد الوحدة من مدربه الجديد موسيماني

سيطرت حالة من اليقين لدى جماهير فريق الوحدة بقدرة «العنابي» على العودة إلى منصّات التتويج مجدداً، عقب إسناد الإدارة مقاليد الأمور الفنية للمدرب الجنوبي إفريقي بيتسو موسيماني، المعروف بـ«صائد البطولات»، الذي حقق الكثير من النجاحات خلال قيادته لأندية: صن داونز الجنوب إفريقي والأهلي المصري والأهلي السعودي على التوالي، ليكون بذلك أول مدرب جنوب إفريقي يقود «العنابي».

وجاء التعاقد مع المدرب موسيماني من بين قائمة من المدربين الذين جرى طرحهم على الإدارة الوحداوية، من بينهم مدرب الجزيرة السابق، الهولندي مارسيل كايزر، ومدرب بني ياس السابق، الروماني دانيال إيسالا، لكن بعد مداولات عدة، استقرت الإدارة على الجنوب إفريقي لقيادة الدفة الفنية لـ«العنابي».

وذكر الحساب الرسمي لنادي الوحدة أن المدرب أكمل إجراءات التوقيع الرسمي لقيادة الفريق، وأن مجلس إدارة النادي رحب بموسيماني في (موطن الأبطال)، وأعرب مجلس الإدارة عن تمنياته له التوفيق والنجاح في تلبية طموحات قيادة وإدارة النادي وجماهيره.

وترجع حالة اليقين في قدرة موسيماني على تحقيق أمنيات الجماهير الوحداوية، إلى أن المدرب ظل يترك بصمته ونجاحاته في إحراز الألقاب في جميع الفرق التي تولى قيادتها، كما أن الردود على استفسارات إدارة الوحدة عن المدرب جاءت إيجابية وتصب في اتجاه التعاقد معه.

ويحلم الوحداوية في أن ينجح المدرب الجديد في قيادة الفريق لتحقيق الألقاب، خصوصاً المستعصية منها، على غرار لقب دوري أدنوك للمحترفين الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 2009-2010، إلى جانب بقية الألقاب الأخرى، كما أن «العنابي» لم يصعد لمنصّات التتويج منذ عام 2018. وتريد الإدارة من المدرب أن يكون ركيزة أساسية في مشروع البناء الذي بدأته الإدارة بملف الإحلال والإبدال، وأن يساعد في اكتشاف المواهب في أكاديمية النادي وصقلها، خصوصاً أن لديه خبرة كبيرة في هذا المجال، إذ يمتلك أكاديمية خاصة باسمه في بلاده، ودون إغفال تحقيق كل الألقاب الممكنة خلال فترة البناء.

ويملك المدرب الجديد المولود في 26 يوليو 1964 سيرة ذاتية رائعة، وبدأ مسيرته التدريبية في 2001 مع فريق سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي، وتوّج معه على (كأس إم تي إن) وكأس جنوب إفريقيا، في موسمي 2004 و2005 على التوالي.

وعمل موسيماني لفترة وجيزة كمساعد المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا في الفترة بين عامي 2007 و2010، وتولى بعدها المسؤولية كمدرب حتى عام 2012، وعاد بعدها إلى العمل في الأندية، وتولى تدريب فريق صن داونز الجنوب إفريقي وحقق معه نجاحات كبيرة.

وحصد مع صن داونز خمسة ألقاب للدوري الجنوب إفريقي مواسم (2013-2014، 2015-2016،2017-2018، 2018-2019، 2019-2020)، كما نال مع الفريق الكأس في موسمي (2015-2016 و2019-2020).

وعلى المستوى القاري، قاد صن داونز لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ النادي، وجاء ذلك على حساب فريق الزمالك عام 2016، وحصد السوبر الإفريقي في مواجهة مازيمبي الكونغولي عام 2017.

وخلال مشواره مع الأهلي المصري قاد الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين، والسوبر الإفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين.

وكان المدرب في الموسم الماضي قد قاد الأهلي السعودي للعودة لدوري المحترفين، قبل أن يتجه إلى العاصمة أبوظبي لقيادة «العنابي»، وسيكون الاختبار الأول للمدرب هو قيادة الفريق في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال التي تقام الشهر المقبل في المملكة العربية السعودية.

حارب: الصلاحيات الكاملة أساس نجاح المدرب

قال المحلل الرياضي، سلطان حارب، إن «مربط الفرس في نجاح بيتسو موسيماني مع الوحدة أو أي مدرب آخر في بقية الأندية، يعتمد على حصوله على الدعم الإداري، ومنحه الصلاحيات الكاملة»، معتبراً أن «العنابي» لا ينقصه أي شيء على الاطلاق، ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين.

وأشار حارب لـ«الإمارات اليوم» إلى أن موسيماني مدرب جيد وحقق نجاحات عديدة في مسيرته، وأنه قادر على تحويل «العنابي» إلى فريق قوي ومنافس حتى على لقب دوري أبطال آسيا في المستقبل، وضرب مثلاً بنجاح نادي عجمان في الموسمين الماضيين، وقال: «كان مدرب عجمان في الموسم الماضي يحصل على الدعم الإداري وبمجموعة من لاعبين أقل جودة من الذين يمتلكهم نادي الوحدة».