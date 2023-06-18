دوري الترايثلون ينطلق في أكتوبر من 12 جولة

كشف اتحاد الإمارات للترايثلون عن تفاصيل الموسم الجديد، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر الهيئة العامة للرياضة، بحضور نائب رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون، عبدالملك جاني، وعضو مجلس إدارة الاتحاد نائب رئيس لجنة المسابقات، بخيت القرص.

وأكد جاني، إطلاق دوري من 12 جولة بداية من الأول من أكتوبر المقبل، يسهم في توسيع قاعدة الممارسين لهذه الرياضة، فضلاً على تمكين المدربين من اختيار عناصر جيدة لتمثيل المنتخبات الوطنية ، في ظل الطفرة التي يعيشها ترايثلون الإمارات حالياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وتنطلق الجولة الأولى من الدوري في العاصمة أبوظبي بجزيرة الحديريات في الأول من أكتوبر المقبل، وينتهي في إمارة الشارقة في أبريل 2024.

وذكر جاني أن «البطولة نواة لمزيد من التطور والتميز للعبة الترايثلون»، مؤكداً أن «الاتحاد يسعى للمضي إلى تطوير اللعبة وتحقيق المزيد من الانتشار لها، خصوصاً مع حالة التوهج التي تعيشها الرياضة داخل الإمارات».