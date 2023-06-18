مجلس إدارة مليحة يوزع الحقائب الإدارية

وزع مجلس إدارة نادي مليحة، خلال اجتماعه الأول بمقر النادي بعد إعادة تشكيله برئاسة محمد الخاصوني، المناصب الإدارية على أعضائه.

وقال النادي في بيان أمس: «تقلد عبدالله سالم الخاصوني منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير المالي، ومحمد عوض علي رئيساً للجنة الثقافية والخدمة المجتمعية، وسالم راشد الكتبي رئيساً للجنة كرة القدم والمراحل السنية مع توليه مهام أمين السر العام، وسالم راشد بن جرش رئيساً للجنة التسويق والاستثمار، وعبدالرحمن مهير الكتبي رئيساً للجنة الإعلام والاتصال، وراشد محمد الكتبي رئيساً للجنة الألعاب الجماعية، وحمد تميمي الخاصوني رئيساً للجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، وناصر جمعه المحرزي رئيساً للجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي».