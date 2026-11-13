الخوري يوثق ذاكرة الإمارات بمقتنيات وحكايا الطفولة

استعاد الباحث والمؤرخ الثقافي الإماراتي، الدكتور أحمد الخوري، ملامح من ذاكرة المجتمع الإماراتي، مستعرضاً مقتنيات تراثية جمعها على مدى عقود، وذكريات شخصية توثق تفاصيل الحياة اليومية في خمسينات وستينات القرن الماضي، مؤكداً أهمية الكتابة وتسجيل التجارب الإنسانية في حفظ التراث ونقل الذاكرة الثقافية إلى الأجيال الجديدة.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «صون الذاكرة: الأدب حارساً للتراث الثقافي»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، وأدارها الإعلامي عبدالكريم حنيف، وتناول خلالها الخوري محطات من طفولته ومسيرته المهنية، وتجربته في جمع المقتنيات وتوثيق الروايات الشخصية.

واستعاد الخوري جوانب من الحياة في أبوظبي خلال خمسينات القرن الماضي، بما فيها طرق توفير المياه العذبة، والاعتماد على الأسماك مصدراً رئيساً للغذاء، وحفظها بالتمليح في مواسم تعذر الصيد، كما روى ذكريات مدرسية من عام 1957، حين كان يحمل حذاءه الجلدي إلى المدرسة ويرتديه داخل الصف.

وتحدث عن مجموعته التراثية التي تجاوزت 10 آلاف قطعة، تضم أدوات وأواني فخارية ومقتنيات مرتبطة بالضيافة والتجارة والحياة البحرية، مستعيداً قصة دلة قهوة أهداها له والده في مطلع ستينات القرن الماضي، ولايزال يحتفظ بها.

كما استعرض كتابه «حيث لا تستقر الرمال»، الذي يوثق تجربته الشخصية وتحولات المجتمع، ولقاءه بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 1967، مؤكداً أن توثيق تفاصيل الماضي يحفظ شواهد الحياة ويتيح للأجيال المقبلة فهم تاريخ مجتمعها.