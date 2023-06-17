أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم محاضرة توعوية عن أهمية ممارسة الرياضة

نظمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، محاضرة توعوية في نادي أبوظبي للسيدات، بعنوان «الصحة والرياضة»، قدمتها الدكتورة عائشة الظاهري، رئيسة قسم تعزيز الصحة في مركز أبوظبي للصحة العامة، وذلك بحضور عدد كبير من لاعبات الأكاديمية وأولياء أمورهنّ. وتهدف المحاضرة لنشر الوعي الرياضي والتعريف بالتعاليم الصحية والثقافة الرياضية، وفهم تأثير الأنشطة الرياضية والبدنية، والفوائد الاجتماعية والصحية، كما أنها استهدفت الممارسات للأنشطة الرياضية ولاعبات الفرق الرياضية في المجتمع.

ويرسخ التعاون بين الأكاديمية ومركز أبوظبي للصحة العامة، تعزيز الثقافة الصحية، ونشر التوعية، بما يتماشى مع جودة الحياة والصحة في أبوظبي، موطن البطولات العالمية. وتحرص الأكاديمية على تنظيم واستضافة كل الفعاليات والأنشطة والندوات، وورش العمل التي تُسهم في بناء أسلوب حياة صحي ونشط، يعزز غرس قيم الروح الرياضية، والتوعية، لخدمة الرياضيين وأفراد المجتمع.