التعاون يدشن استعداداته لدوري الهواة 22 يوليو

كشف المدير الفني لنادي التعاون، بدر طبيب الشحي، أن التدريبات الرسمية ستنطلق في 22 يوليو المقبل، على أن تسبق ذلك فترة الفحوص الطبية للاعبين، استعداداً لخوض غمار الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، مقدماً لمجلس إدارة النادي برئاسة عبدالله حسن حماد الشحي، الشكر للدعم الذي يحظى به الفريق، وتجديد الثقة به لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقال الشحي لـ«الإمارات اليوم»: «ندرس مع إدارة النادي إمكانية إقامة معسكر تدريبي خارجي للفريق، أو الاستعاضة عن ذلك بمعسكر تدريبي داخلي».

وأضاف: «خريطة إعداد الفريق تتبنى خوض سبع مباريات ودية قبل انطلاق المنافسات الرسمية، وعدد من لاعبي الفريق في الموسم الماضي مستمرون مع الفريق انطلاقاً من أهمية الاستقرار الفني، بينما تتم دراسة اللاعبين الأجانب أو المقيمين الذين بصدد استقطابهم في بعض المراكز».