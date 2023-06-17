راتاو يرفض 7 أندية برازيلية ويقترب من الوحدة

تلقت آمال سبعة أندية برازيلية ضربة كبيرة بعد أن أبدى نجم فريق تولوز الفرنسي، البرازيلي رافاييل روجيرو دا سيلفا المعروف بـ«راتاو» رغبته في الاستمرار خارج البلاد، وهي الخطوة التي تقربه من الانتقال إلى الوحدة، الذي دخل طرفاً في الحصول على خدمات اللاعب في إطار المساعي لبناء فريق قادر على المنافسة في جميع الجبهات المحلية والعربية.

وذكرت صحيفة «إي جي سبورت» البرازيلية، أن المهاجم البرازيلي بات قريباً من الانتقال إلى الوحدة، خصوصاً أن اللاعب ظل تحت أنظار النادي منذ شهر، كما أن فريق العين هو الآخر يتابع الوضع عن كثب، لكنه لم يتقدم بعرض رسمي للنادي.

وأكدت الصحيفة أن أندية بوتافوجو وانترناسيونال وفاسكو وفلومينينسي وكورنثيانز وجريميو وكروزيرو البرازيلية استفسرت عن وضع اللاعب وإمكانية عودته للعب في الدوري البرازيلي، لكنها اصطدمت برغبة راتاو بالاستمرار في اللعب خارج البرازيل.

وكان تولوز تعاقد مع اللاعب في عام 2021، ومثل جزءاً من التشكيلة التي توجت مع الفريق بلقب دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي والصعود لدوري الدرجة الأولى، وخاض مع الفريق 61 مباراة، وسجل 19 هدفاً ووزع خمس تمريرات حاسمة للفريق.

وتسابق الإدارة الوحداوية الزمن لإكمال ملف التعاقدات، خصوصاً أن الفريق سيبدأ موسمه مبكراً بالمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال في نهاية يوليو المقبل، في وقت لم تكمل الإدارة حتى الآن ملف الإحلال والإبدال.

ويبحث النادي عن التعاقد مع مدير فني جديد، بعد انتهاء تكليف المدرب الهولندي آرنو بويتنويغ بنهاية الموسم بعد أن كانت الإدارة استعانت به خلفاً للإسباني مانويل خيمينيز.

وكانت إدارة «العنابي» صرفت النظر في وقت سابق عن تجديد عقد الهداف سبستيان تيغالي ولاعب الوسط البرتغالي أدريان دا سيلفا، بالإضافة إلى وليد حسين الذي انتقل إلى الفريق في بداية الموسم الماضي، كما صرفت النظر عن تجديد إعارة البرازيلي ماتيوس بيريرا من الهلال السعودي.

رغبة نجم تولوز الفرنسي، راتاو بالاستمرار في اللعب خارج البرازيل تقربه من الوحدة.