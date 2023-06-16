خورفكان يجدد للعنبري والأخوين عامر وخليفة

أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم عن تجديد التعاقد مع المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري لقيادة الفريق في الموسم المقبل بدوري أدنوك للمحترفين بعد نجاحه في الموسم الماضي بقيادة الفريق للبقاء واحتلاله المركز الـ10 برصيد 25 نقطة محققاً ست انتصارات وسبع تعادلات.

كما جددت شركة خورفكان التعاقد مع اللاعبين الأخوين عامر مبارك (35 سنة)، وخليفة مبارك (30 سنة) في إضافة فنية قوية للفريق.

وفي سياق متصل أثرت تجربة مشاركة خورفكان في دوري أدنوك للمحترفين بشكل كبير، إذ يتواجد في المنافسات منذ 2019 مستمراً دون أن يهبط، كما أنه النادي الوحيد الذي نجح في الموسم الماضي من البقاء بإشراف مدرب مواطن.