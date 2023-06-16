صفقة

تستعد إدارة أحد أندية المحترفين للإعلان عن تعاقدها مع لاعب مواطن من فريق منافس بعدما تأكدت من عدم تجديد عقد اللاعب، إذ سيتم الإعلان عن الصفقة عقب نهاية عقده مع ناديه في الشهر الجاري.

تجديد

طلبت إدارة نادٍ محترف من اللاعب الدولي السابق تخفيض قيمة راتبه تمهيداً لتجديد التعاقد معه ليستمر معه للموسم المقبل داعية أن يكون ذلك في أقرب وقت.

معسكر

نجح مدرب مواطن في دوري الدرجة الأولى في إقناع إدارة النادي بإقامة معسكر تدريبي خارجي للفريق الأول استعداداً للموسم المقبل بعد أن وعدهم بجلب أسعار مخفضة بالاستفادة من علاقاته خصوصاً أن المعسكر المقترح سيكون في دولة عربية اعتاد السفر إليها.