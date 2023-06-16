الشارقة يعلن تمديد عقد كوزمين لموسمين

أعلن نادي الشارقة تجديد عقد المدرب الروماني أولاريو كوزمين لموسمين، بعد النجاحات التي حققها لـ«الملك» في الموسم المنصرم، من خلال قيادته الفنية الموزونة للفريق والفوز معه بكأس رئيس الدولة، وكأس السوبر، وكأس رابطة المحترفين. وقال الشارقة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «يسعدنا الإعلان أن القيصر الروماني أولاريو كوزمين المدرب الأفضل في تاريخ كرة الإمارات، مستمر في قيادة فريقنا نحو منصات التتويج لموسمين قادمين».

وكان الشارقة يرغب في تمديد عقد كوزمين حفاظاً على المكتسبات الفنية التي تحققت بقيادته، وحرصاً على الاستقرار الفني والأداء التكتيكي للفريق.