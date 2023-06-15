خروج جماعي للعرب في مونديال سلة الكراسي المتحركة "دبي 2023"

تأهل منتخبا إيطاليا وكندا إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة السلة للكراسي المتحركة عقب تغلبهما على كل من تايلاند والبرازيل، اليوم الخميس، في افتتاح مباريات دور الـ 16 في مركز دبي التجاري العالمي.

ولم يجد المنتخب الإيطالي صعوبة في التغلب على نظيره التايلاندي بعدما حسم الربع الأول بنتيجة 16-11 والربع الثاني بالنتيجة نفسها والربع الثالث 18-8 والربع الرابع 14-6 لتنتهي المباراة بنتيجة 64-36، أما مباراة كندا أمام البرازيل شهدت إثارة وقوة من الفريقين بعدما تفوق المنتخب الكندي في الربع الأول بنتيجة 15-9 والربع الثاني 20-11 بينما انتهى الربع الثالث بالتعادل 21-21 قبل أن يفوز المنتخب الكندي في الربع الرابع بنتيجة 13-12 لتنتهي المباراة 69-53.

في المقابل، أنهت المنتخبات العربية دور المجموعات لبطولة العالم لكرة السلة للكراسي المتحركة بالهزيمة في جميع المباريات، إذ أسهمت قلة الخبرة في منتخبات الإمارات ومصر والعراق في بطولة الرجال والأمر نفسه لمنتخب الجزائر في بطولة السيدات.

ولعب المنتخب الوطني في المجموعة الأولى، إذ خسر في الافتتاح أمام إيطاليا 101-33، ومن البرازيل 83-36 وأمام أستراليا 128-17، ليحتل «الأبيض» المركز الرابع في المجموعة التي تصدر لائحة ترتيبها أستراليا برصيد 6 نقاط وفي المركز الثاني إيطاليا برصيد 5 نقاط والبرازيل في المركز الثالث 4 نقاط والمنتخب الوطني برصيد 3 نقاط.

وفي المجموعة الثانية كرر منتخب مصر الأمر نفسه بخسارته أمام تايلاند 72-38 ومن ألمانيا 113-23 وأمام كندا 87-41 في أفضل مباريات المنتخب المصري الذي جاء في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، بينما تصدر المجموعة ألمانيا برصيد 6 نقاط وكندا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط وتايلاند في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط.

ولم يختلف الوضع بالنسبة لمنتخب العراق الذي خسر مبارياته الثلاث في المجموعة الرابعة بهزيمته أمام أميركا 92-23 ومن بريطانيا 90-24 وأمام إيران 83-41 ليحصل «أسود الرافدين» على 3 نقاط في المركز الرابع بينما تصدر حامل اللقب منتخب بريطانيا لائحة الترتيب برصيد 6 نقاط وجاء منتخب أميركا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط وإيران ثالثاً برصيد 4 نقاط.

أما في منافسات السيدات خسر ممثل العرب منتخب الجزائر أيضاً 4 مباريات في المجموعة الأولى بهزيمته أمام اليابان 70-36 وأميركا 99-23 وألمانيا 97-20 وهولندا 114-18، بينما يلتقي اليوم مع تايلاند.