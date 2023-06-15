خطأ فادح يتسبب في خسارة «الأولمبي» أمام الأردن في «غرب آسيا»

خسر أمس المنتخب الأولمبي لكرة القدم مباراته الافتتاحية في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً المقامة حالياً في العراق، بهدفين مقابل هدف، أمام نظيره الأردني ضمن المجموعة الأولى، إذ تقدم «الأبيض» بهدف سجله لاعب منتخب الأردن محمد أبوالنادي بالخطأ في مرماه «45»، لكنه لم يحافظ على تقدمه، ليتمكن «النشامى» من إدراك التعادل عن طريق فيصل أبوشنب «81» من رأسية، قبل أن يسجل لاعب المنتخب الأولمبي نواف سالم الهدف الثاني للأردن بالخطأ في مرماه «89».

ولم يظهر المنتخب بالمستوى الفني المقنع، كما لم يستفد من إكمال الأردن المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه دانيال عفانة لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية «73».

وتصدر المنتخب الأردني المجموعة الأولى بأربع نقاط، متأهلاً إلى نصف النهائي، علماً أن الأردن استهل مبارياته في البطولة بالتعادل مع العراق 2-2. وسيخوض «الأبيض» مباراته الثانية في هذه البطولة أمام العراق غداً الجمعة.