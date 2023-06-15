كلباء يدشن استعداداته للموسم الجديد 3 يوليو

أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم، خارطة إعداد الفريق تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين 2023-2024.

ووفقاً لبيان رسمي من النادي، فإن الفريق سيتجمع يومي الثالث والرابع من يوليو المقبل لإجراء الفحوص الطبية في مقر النادي، تمهيداً للبدء في الاستعدادات البدنية التي ستستمر لنحو سبعة أيام من الخامس إلى الثامن يوليو المقبل.

ويسافر الفريق إلى سلوفينيا لإقامة المعسكر التدريبي الخارجي في الـ13 من يوليو، على أن يستمر لنحو ثلاثة أسابيع، والعودة إلى الدولة في الثالث من أغسطس تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية من التحضيرات للموسم الجديد، بينما سيخوض النمور أربع مباريات ودية في معسكر سلوفينيا.

وكانت شركة اتحاد كلباء قد جددت التعاقد مع المدرب الإيراني فرهاد مجيدي لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

يذكر أن اتحاد كلباء أنهى الموسم الماضي بحلوله في المركز الثامن برصيد 33 نقطة من تسعة انتصارات وستة تعادلات.