الخديم يكمل المرحلة الثانية من دورة المدربين المحترفين

قال مدرب فريق الرديف بنادي دبا الفجيرة محمد عبيد الخديم، إن المحاضرات التي تلقاها والمعلومات الفنية والبدنية والذهنية قيمة ومفيدة جداً، وذلك خلال مشاركته في المرحلة الثانية من دورة المدربين المحترفين (البرو)، التي اختتمت في قطر بتنظيم الاتحاد الآسيوي وبالتعاون مع الاتحاد القطري؛ تمهيداً لنيله شهادة المحترفين (برو) لمدرب في المرحلة الرابعة والأخيرة التي ستقام في نوفمبر المقبل، مؤكداً أنها تؤهل الناجحين في الاختبارات النهائية للدورة لقيادة الفرق التي تلعب في أندية المحترفين.

وقال الخديم لـ«الإمارات اليوم»: «أسهمت مشاركة خبراء دوليين ومحاضرين متمكنين في إثراء المعلومات وتطوير المدربين المشاركين، منهم مدير التعليم بالاتحاد البلجيكي لكرة القدم كريستيان فان دير هاجين». يذكر أن المدرب الخديم قاد في الموسم الماضي فريق رديف النواخذة وحقق معه المركز الخامس، بينما قاد الفريق الأول في دوري المحترفين في موسم سابق، إضافة إلى تدريب فريق مسافي.