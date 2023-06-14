مدرب الوصل ميلوييفيتش: لا أقدم وعودا.. لكنني متعطش للألقاب

أعرب مدرب الوصل، الصربي ميلوش ميلوييفيتش عن سعادته بتولي تدريب الفريق، مؤكداً أنه يأمل أن يحقق طموحات إدارة النادي والجمهور في الموسم المقبل، لافتاً إلى أنه سيجري بعض التغييرات، ولكن في الوقت نفسه قال مازحاً: «لن أكون مثل الذي الفيل الذي يحطم كل شيء في الغرفة».

وقال ميلوييفيتش في مؤتمر صحافي اليوم: «سعيد بتعاقدي مع الوصل وأن أكون جزءا من النادي، بالنظر إلى خبراتي السابقة عملت في صربيا مع رد ستار، حققنا لقبي الدوري والكأس، كما عملت مع مالمو السويدي وحققنا لقب الكأس بعد غياب 32 عاماً». وأشار إلى أنه لن يقدم وعود لتحقيقها مع الوصل، وقال: «لن أقدم وعود ولكن يجب أن أؤكد أننا سنعمل ونقدم كل ما لدينا، وأنني متعطش لتحقيق الألقاب مع الوصل».

أما عن تدريبه للوصل، قال: «سبب قبولي عرض الوصل أنني وجدت الأجواء هنا تحفزني على تحقيق نتائج جيدة، إلى جانب الحماس الذي وجدته من جانب إدارة النادي والمشروع الذي يطمح إليه في الموسم المقبل، إذ أشكر الإدارة على الجهد الذي قاموا به والمشروع الخاص بالوصل مناسب لي جداً، وأرى أن الفريق يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين قادرة على تحقيق نتائج جيدة».

وأضاف: «سنلعب من أجل الفوز في أي مباراة نلعبها، ولكن بالتأكيد لن نضع الضغط على اللاعبين والأمر نفسه بالنسبة لي، يجب أن نلعب كل مباراة بشكل منفصل، وأن نركز في كل مرحلة بما تستحقه من تركيز». وتابع: «لم أحقق الألقاب بمفردي في صربيا ولكن من خلال جهد الجميع إدارة النادي واللاعبين ودور الجهاز الفني».