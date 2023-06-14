رسمياً.. الكولومبي بيريز لاعباً في صفوف الوصل لموسمين

أعلن نادي الوصل، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن المدافع الكولومبي أليكسيس بيريز انضم إلى كتيبة الفهود بعقد يمتد لموسمين. وانتقل اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً إلى الوصل في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع غيرسونسبور التركي في 30 يونيو المقبل، إذ سيصبح اللاعب الذي تم استدعاؤه إلى قائمة منتخب كولومبيا للمرة الأولى في يناير الماضي، وشارك في مباراة الفريق أمام إنجلترا، رابع اللاعبين الأجانب في صفوف الوصل، عقب تمديد عقد المدافع المغربي سفيان بوفتيني، ولاعب الوسط الأرجنتيني بوبليتي، والتعاقد مع النجم الأرجنتيني خيمينز قادماً من بني ياس في صفقة انتقال حر.