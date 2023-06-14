البستكي يهدي «شراع الإمارات» برونزية آسيا

فاز المونديالي عادل البستكي، أمس، بالميدالية البرونزية في البطولة الآسيوية للشراع الحديث، ضمن منافسات «الكا 7» لفئة الماسترز، التي استضافتها الصين منذ السابع من الشهر الجاري.

ونجح البستكي في الجمع بين إنجازي بطولتي العالم وآسيا، بعدما توج مطلع العام الجاري بفضية وبرونزية مونديال الماسترز في تايلاند.

وعبّر البستكي عن سعادته بإهداء رياضة الشراع الحديث الإماراتية إنجازاً جديداً.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أهدي هذا الإنجاز إلى شعب الإمارات، وأتوجه بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة، واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، برئاسة لشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وإلى الأمين العام للاتحاد محمد العبيدلي، الذين وفروا كل سبل الدعم في سبيل مواصلة المشاركة في كبرى البطولات».

واختتم: «يمثل إنجاز آسيوية الصين خير استعداد للاستحقاقات المقبلة».