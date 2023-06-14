سالم راشد.. من الجزيرة إلى اتحاد كلباء لمدة 3 سنوات

علمت «الإمارات اليوم» أن اللاعب سالم راشد انتقل إلى صفوف اتحاد كلباء بداية من الموسم المقبل قادماً من الجزيرة في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة 3 سنوات. وبعد 11 عاماً في صفوف الجزيرة، يعود راشد (29 عاماً) إلى ناديه السابق اتحاد كلباء، الذي شهد بدايته المبكرة في اللعب بدوري المحترفين، عندما شارك في أول مواسمه مع «النمور» في موسم 2010-2011، وكان حينها يبلغ من العمر 17 عاماً، إذ تألق بشكل لافت مع الفريق لينتقل في 2012 إلى الجزيرة، الذي رعى موهبته، في فريق الرديف، ثم انتزع مكانه في التشكيلة الأساسية.