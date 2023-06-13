إنجاز إماراتي في اللياقة البدنية بقدرات البطلة بو دبس

خطفت لاعبة المنتخب الوطني للياقة البدنية شهد بو دبس بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة الألعاب العالمية المقررة في الأول من أغسطس المقبل في أميركا، بعدما أحرزت المركز الثاني في بطولة آسيا التي أقيمت بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية واختتمت في التاسع من يونيو الحالي بتنظيم الاتحاد الدولي للياقة البدنية.

ونجحت بو دبس في حجز ثاني بطاقتي التأهل للمجموعة التي ضمت 30 لاعبة من مختلف دول آسيا، وستنافس في نهائيات الألعاب العالمية المقبلة بطلات أوروبا وإفريقيا والأميركيتين وأستراليا.

وتعد مشاركة البطلة الإماراتية الأولى في الجانب الفردي بعد مشاركات فرقية سابقة.