بطولة أبوظبي لرابطة محترفي الجوجيتسو تنطلق من دبي الجمعة

تنطلق يوم الجمعة المقبل، من صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، منافسات بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو (بالبدلة) – جولة دبي. وستشهد البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) خلال الفترة من 16 إلى 18 الجاري، مشاركة مئات اللاعبين الهواة والمحترفين والأساتذة الذين ينتسبون إلى الأندية والأكاديميات داخل الدولة وخارجها، ويمثلون نحو 40 دولة، أبرزها البرازيل وكولومبيا وروسيا والسعودية والأردن وكازاخستان وألمانيا وفرنسا ومصر.

وقال بيان صحافي: «تقام يوم الجمعة منافسات الأطفال والبراعم والأشبال، وتستكمل يوم السبت بمنافسات الناشئين والشباب والأساتذة، ويوم الأحد بمنافسات فئة الهواة والمحترفين».