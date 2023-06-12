منتخب الدراجات لأصحاب الهمم يعود من «آسيوية تايلاند» متوجا بـ 3 ميداليات

عادت بعثة منتخب أصحاب الهمم للدراجات، أول من أمس، من تايلاند، مكللة بثلاثة ميداليات ملونة، بواقع ذهبية، وفضية وبرونزية، حققوها في مشاركتهم بالبطولة الآسيوية التي أقيمت خلال الفترة من الرابع وحتى التاسع من الشهر الجاري. وجاءت الميداليات الثلاثة ضمن منافسات «الفردي ضد الساعة» لمسافة 15 كيلومتراً في منطقة «رايونج» التايلاندية، وتكللت بحصد سلامة الخاطري ذهبية الفئة التصنيفية (C) للسيدات، وعايض الأحبابي وسالم الجنيبي بفضية وبرونزية لفئتي (H) و(C) على التوالي.

وحرص الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، ذيبان المهيري، على استقبال بعثة المنتخب فور وصولها مطار دبي الدولي أول من أمس، مشيداً بالأداء المشرف الذي قدمه المنتخب، وحصوله على ثلاثة ميداليات ملونة. وقال المهيري في تصريحات صحافية: «الإنجاز القاري يعكس حجم الجهد والعمل الدؤوب لأعضاء المنتخب من الجهازين الإداري والفني واللاعبين»، مشيراً إلى أن هذه البطولة تمثل محطة إعداد هامة لاكتساب خبرات جديدة، وأن القادم من المشاركات سيكون أفضل بفضل الجهد والإصرار الذي أظهره المنتخب في اعتلاء منصات التتويج بتايلاند.