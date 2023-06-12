«كوديز ويش» لـ«غودولفين» يحرز لقب «متروبوليتان هانديكاب» الأميركي

تفوق الجواد «كوديز ويش» المملوك لـ«غودولفين» وبإشراف المدرب وليام موت، على منافسيه وحقق انتصارا مميزا في سباق «متروبوليتان هانديكاب» المخصص لخيول الفئة الأولى لمسافة 1600 متر رملي، الذي جرى فجر أمس، على مضمار «بيلمونت بارك» الأميركي. وأضاف «كوديز ويش» انتصاره الرابع على التوالي في سباقات الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعد فوزه أغسطس الماضي بسباق «فورغو ستيكس» على مضمار «سراتوغا»، ثم في نوفمبر 2022 بانتزاع لقب «بريدز كب» على مضمار «كينلاند»، ومن ثم الفوز مايو من هذا العام بلقب سباق «ديرت مايل» على مضمار «شيرشل داونز».

وعرف الفارس جونيور الفرادو كيفية قيادة «كوديز ويش» إلى تعويض انطلاقته المتأخرة، وشق طريقه من الخطوط الخلفية للحاق بكوكبة خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان له من المسار الخارجي عند دخول المنعطف الأخير، ليتجاوز منافسيه نحو الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن دقيقة و34 ثانية و36 جزء من الثانية، بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد الأميركي «وايت أباريو» بإشراف المدرب ريتشارد دوترو وقيادة الفارس تايلور غافاليوني، وحل ثالثاً الجواد الأميركي «تشارج إيت» بإشراف المدرب تود بليتشر وقيادة الفارس جون فيلازكيوز.

وقال المدرب بيل موت في تصريحات صحافية: «كان لدي قناعة بأن (كوديز ويش) لديه إمكانية التحول إلى جواد مميز قبل إشراكه في أي سباق، واحتاج فقط لسباقين قبل أن يؤكد قدراته ويسلك المسار الصحيح نحو تحقيق الإنجازات».

بدوره قال الفارس جونيور الفرادو في تصريح صحافي: «انطلق (كوديز ويش) من بوابة جيدة، وانحصر اهتمامي مباشرة بعد الانطلاقة في كيفية الوصول إلى الأسلوب الذي يفضله في الركض، وعند الوصول إلى علامة (600 متر) الأخيرة كنت أشعر بمدى القدرات الاندفاعية الموجودة في الحصان، ووجدت ثغرة في الجهة الخارجية، حاولت خلالها الانتظار بعض الشيء، لكنني وصلت إلى النقطة التي أخبرتني عندها أن (كوديز ويش) جاهز لإطلاق العنان لقدراته، ولم أرغب في الوقوف ضد رغبته، وتركته يتقدم متجاوزاً منافسيه، ليثبت مجدداً تفوقه على المنافسين».

• 1600 متر رملي مسافة سباق «متروبوليتان هانديكاب» الذي شهد تفوقا كبيرا للجواد «كوديز ويش».