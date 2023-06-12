الرمادي يقترب من تولي تدريب الظفرة

علمت «الإمارات اليوم» أن المدرب المصري أيمن الرمادي، أصبح قريباً من تولي تدريب الظفرة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وذلك خلفاً للمدرب السابق المغربي بدر الدين الإدريسي. وكشف مصدر أن إدارة النادي فاوضت الرمادي بانتظار إتمام التعاقد خلال الأيام المقبلة. يذكر أن الظفرة هبط إلى دوري الدرجة الأولى بنهاية الموسم الماضي لدوري أدنوك للمحترفين، بعد أن حل في المركز الأخير. وسبق للرمادي أن درب الظفرة في فترة سابقة، كما درب أيضاً أندية عدة في الإمارات، منها الشارقة وكلباء وعجمان وأندية أخرى، وحقق نجاحات مميزة، ويعد من أبرز المدربين العرب في الملاعب الإماراتية.