6 ملايين يورو شرط فاسكو دي غاما لبيع راؤول إلى الوصل

أكدت وسائل إعلام برازيلية أن الوصل دخل في مفاوضات مع فاسكو دي غاما البرازيلي، للتعاقد مع المهاجم بيدرو راؤول خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة «بولا في أي بي» أن «الإمبراطور» استفسر عن شروط النادي البرازيلي لشراء عقد المهاجم البالغ من العمر 26 عاماً، موضحة أن فاسكو دي غاما يرغب في الحصول على ستة ملايين يورو، بينما يحصل راؤول على راتب شهري يبلغ 95 ألف يورو في حال انتقاله إلى الوصل.

وأضافت أن عقد المهاجم البرازيلي مع فاسكو دي غاما يمتد حتى 2025، مبينة أنه شارك في الموسم الحالي مع الفريق في 21 مباراة، وأحرز تسعة أهداف.