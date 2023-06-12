شباب الأهلي يودّع «سلة غرب آسيا»

وضع بطل الخليج فريق الكويت الكويتي حداً لآمال شباب الأهلي في العبور إلى الدور الثاني في نهائيات بطولة «سوبر غرب آسيا» لكرة السلة، عقب الانتصار العريض الذي حققه الفريق الكويتي بنتيجة 75-60 في مباراة جمعتهما، أمس، لحساب ثانية جولات منافسات المجموعة الثانية في البطولة المقامة حالياً على صالة نادي الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي في دبي، وتمتد حتى الـ17 من يونيو الجاري، والمؤهلة لكأس الأندية الآسيوية الأبطال.

وتجرّع شباب الأهلي خسارته الثانية على التوالي بعد تلقيه الهزيمة في الجولة الافتتاحية مساء الجمعة الماضي أمام «بي سي أستانا» الكازاخستاني بنتيجة 73-89، ليفقد فرصة العبور إلى الدور نصف النهائي للبطولة، بعد أن شهدت جولة، أمس، تحقيق فريق أستانا انتصاره الثاني على التوالي الذي جاء على «غورغان» الإيراني بنتيجة 87-81.

ودخل الكويت الكويتي شراكة مع «بي سي أستانا» الكازاخستاني على صعيد صدارة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، ليضمن الفريقان التأهل إلى الدور نصف النهائي، بغض النظر عن نتيجة لقائهما غداً الثلاثاء في ختام دوري المجموعات، فيما ودع «غورغان» الإيراني المنافسات بعد تساويه مع شباب الأهلي برصيد نقطتين والمركز الأخير في المجموعة، خصوصاً أن «غورغان» كان قد خسر في الجولة الافتتاحية أمام فريق الكويت بواقع 85-95. وفرض لاعبو الفريق الكويتي أفضليتهم المطلقة على مجريات لقائهم أمام شباب الأهلي، ما انعكس على قدرة فريق الكويت في حسم نتائج الفترات الأربع للمباراة بواقع 23-22 و23-14 و17-14 و12-10.

ويُستكمل اليوم دوري المجموعات بإقامة لقاء وحيد لحساب المجموعة الأولى، يجمع في التاسعة و45 دقيقة، قطبي السلة اللبنانية فريقي الرياضي وبيروت، في مباراة يطلبها الرياضي بشعار حصد انتصاره الثاني، بعد فوزه بالجولة الافتتاحية على المنامة البحريني 112-84، فيما يدشن بيروت أولى مبارياته بعد أن اقتصرت فرق المجموعة على ثلاثة أندية، جراء انسحاب بطل الدوري الهندي «تشيناي هيتس».